Bileklikler Deniz için...

Sosyal medyada Selen Öztürk ile canlı yayın gerçekleştiren Çakır, özel tasarım çiçekli tacını satışa sundu.

Sosyal medyada Selen Öztürk ile canlı yayın gerçekleştiren Çakır, özel tasarım çiçekli tacını satışa sundu.

Taç, bebek yararına Deniz Çakır'ın Almanya'daki hayranı Sibel Bakır tarafından 18 bin TL'ye alındı.

SMA hastası çocukların sesi olabilmek için herkesin bir şeyler yapabileceğini de söyleyen oyuncu, adaşı Deniz için kendi yaptığı 200'den fazla bilekliği de satılması için aileye bağışladı.

Kaynak: Hürriyet