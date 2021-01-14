Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi
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Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi

14.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:05

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan baba, sinir krizi geçirdi.

Antalya'da, saat 14.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesi 59 Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda, 112 Acil Servis'e bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, apartmanın 3'üncü katında yaşayan Ali Rıza U'in bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtiğini, ardından da av tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

ACI HABERİ ALAN BABA, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyan yakınları, Ali Ruza U'nun evine geldi. Ali Rıza U'nun babası Yaşar U, binada incelemede bulunan sağlık görevlilerine oğlunun durumunu sordu. Oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçiren Yaşar U, "Evladımı yediler, yavrumu yediler" diye feryat etti.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Ali Rıza U'in eşinden 1 yıl önce ayrıldığı, 2 çocuk babası olduğu, yeniden nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalıştığı kaydedilen Ali Rıza U'nun, pazartesiden bu yana izinli olduğu ifade edildi.

Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi
Evlilik hazırlığı yapan genç, bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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