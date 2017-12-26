Bilecikspor Kulübü Başkanı Dilek'ten Başkan Yağcı'ya Ziyaret

Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek ve Yönetim Kurulu üyesi Ebu Talip Dursun Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.



Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek ve Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecikspor ve ildeki diğer amatör spor kulüplerin bugünü ve geleceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "İlimizin köklü spor kulübü Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek Bey ve Yönetim Kurulu üyesi Ebu Talip Dursun bey bizleri makamımızda ziyaret ettiler. Bilecikspor'un ve şehrimizdeki diğer amatör spor kulüplerinin bugünü ve geleceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Bilecikspor'un İçişleri Bakanlığı'ndan almış olduğu proje desteğine ilişkin olarak da karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Bu güzel proje ile toplumumuzdaki bir sorunu da el birliği ile gidermenin yollarına bakacağız" ifadelerini kullandı.



Bilecikspor Kulübü Başkanı Harun Dilek ise; "Bilecik Belediye Başkanımız Selim Yağcı beye Bilecikspor'umuza ve bizlere gösterdiği ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK