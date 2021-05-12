Bilecik Valisi Bilal Şentürk, özel gereksinimli öğrencilerle çevrim içi etkinlikte buluştu
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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, özel gereksinimli öğrencilerle çevrim içi etkinlikte buluştu

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, özel gereksinimli öğrencilerle çevrim içi etkinlikte buluştu
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Engeliler Haftası nedeniyle Bilecik Özel Eğitim Okulları öğrencileri, video konferans yöntemiyle etkinlik düzenledi.

Engeliler Haftası nedeniyle Bilecik Özel Eğitim Okulları öğrencileri, video konferans yöntemiyle etkinlik düzenledi.

Vali Bilal Şentürk, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Özel Eğitim Okulları Müdürü İbrahim Aydoğar'ın da katıldığı çevrim içi programda, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı etkinliği izledi.

Özel gereksinimli çocukların günlerini kutlayan Şentürk, "Okullarımızda öğrencilerimize, temel yaşam becerilerini geliştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, iş ve mesleğe yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler veriliyor. Eğitimler kendilerine birtakım avantajlar sağlayacaktır. Yetenek ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik mesleki ve beceri kurslarla bu sorununda çözüleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Akyol ve okul müdürü Aydoğar'ın konuşmalarının ardından etkinlik, öğrencilerin maniler söylemeleri, bilmeceler sormaları, Hacivat-Karagöz gösterisi sunmaları ve İstiklal Marşı'nı okumalarıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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