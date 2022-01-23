Yolu kardan kapalı köydeki hasta çocuğa UMKE ulaştı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köydeki hasta çocuk, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine, Osmaneli ilçesi Orhaniye köyündeki evinde rahatsızlanan 2,5 yaşındaki A.Y. için ihbarda bulunuldu.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı köye gitmesi için UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri görevlendirildi.
Orhaniye köyünün karlı yollarını arazi tipi araç ile aşan UMKE timi, hasta çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansa ulaştırdı.
112 Acil Sağlık ekibi de ambulansla A.Y'nin Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine naklini sağladı.