Bilecik'te üst geçide ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobilin üst geçidin demir ayaklarına,ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin üst geçidin demir ayaklarına,ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İstasyon Mahallesinden Merkez istikametine giden İsa O. yönetimindeki 54 E 5525 plakalı otomobil, sürücüsünün TOKİ kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce üst geçidin demir ayağına çarptı ardından savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kader B. yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil servis polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası İstasyon Mahallesinden Bilecik istikametine yol, kontrollü şekilde tek şeritten ilerlerken, trafik akışı kazalı aracın olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı