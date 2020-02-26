Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

26.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:50
Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Halil Çaldemir idaresindeki 11 EH 727 plakalı otomobil ile yönetimindeki 11 AAB 214 plakalı panelvan araç, Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan araç, Nizamettin Ünal'a ait evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çaldemir, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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