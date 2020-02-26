Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Halil Çaldemir idaresindeki 11 EH 727 plakalı otomobil ile Murat Esen yönetimindeki 11 AAB 214 plakalı panelvan araç, Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan araç, Nizamettin Ünal'a ait evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Çaldemir, Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA