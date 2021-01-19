Bilecik'te sokak hayvanları unutulmadı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasına sokak hayvanları için yem ve su bırakıldı.

Tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 salgını nedeniyle dikkatlerin insan sağlığına çekildiği bir dönemde Bilecik Belediyesi, kedi ve köpekleri unutmayarak hizmet vermeye devam ediyor.

Başta Pelitözü Gölpark çevresi olmak üzere onlarca noktaya mama bırakan ekipler, ihtiyaç duyulan alanlara da kedi ve köpek kulübesi bıraktı.

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, hayvanların soğuk hava şartlarından zarar görmemesi, aç ve susuz kalmaması için sokak ve evlerin uygun alanlarına yem ile su bırakmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz