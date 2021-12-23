Bilecik'te Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplantısı yapıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in mevcut sanayi ortamı ve inovasyon ekosisteminin analiz edilerek potansiyel sektörler ve genişleme alanlarının tespit edilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) toplantısı yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) ev sahipliğinde Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu başkanlığındaki toplantıda, sektörel sorun ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Bilecik sanayisinin tariflenmesi, istihdam, ihracat ve teknolojik gelişim başlıkları altında fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Mindivan, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) hakkında bir sunum yaptı. Mindivan yaptığı sunumda, TTO'nun amacı, faaliyetleri ve sistematiği hakkında dinleyicileri bilgilendirdi.

Toplantıya, Belediye Başkan Vekili İsmail Hakkı Elmas, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile işbirlikçi kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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