Bilecik'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı
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Bilecik'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

13.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:52
Bilecik'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Salih Kara yönetimindeki 26 TA 891 plakalı otomobil İnhisar-Söğüt kara yolunun Yakacık köyü mevkisinde F.C. idaresindeki 11 AAE 246 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı.

Kazada, Salih Kara ile otomobildeki Mehmet Solak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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