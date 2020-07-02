Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, faciaya yol açtı Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, faciaya yol açtı.

02.07.2020 01:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:32

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, faciaya yol açtı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, faciaya yol açtı. Kaza 6 kişi yaralandı.,

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Osmaneli ilçesi istikametine seyir halindeki bulunan 11 AAG 786 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Dinç (31), Bien Seramik önüne geldiğine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak orta refüjü geçerek, karşı şeride geçti. Bir süre bu şeritte ilerleyen araç Osmaneli'nden Bilecik istikametine seyir halindeki Hasar Üzer yönetimindeki 16 ACM 308 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hasar Üzer ve araç içinde yolcu olarak bulunan Sedat Üzer (31), Fethiye Üzer (55), Sinan Üzer yaralandı. Diğer araçta yolcu olarak Sinan Paycı ile araç içinde sıkışan sürücü Mustafa Dinç'te yaralandı. Yaralılardan araç içinde sıkışan Mustafa Dinç harici olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Dinç, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken, o da Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Osmaneli-Bilecik karayolu uzun süre kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Kaza yapan ve kullanılmaz hala gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarının yapılan tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı Haber
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi Haber
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi Haber
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Haber
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler Haber
Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak
Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz'da oynanacak
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi
Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi
İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Kenan Doğulu Demet Özdemir
Spor Falcao Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Ivan Obradovic
Daha Fazla Ak Parti Futbolcu Türk Lirası Berat Albayrak
Şu an buradasınız: Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 02:54:36. #1.15#
title