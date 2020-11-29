Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

29.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:50
Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Yangında 3 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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