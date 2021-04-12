Bilecik'te KÖYDES üye seçimleri gerçekleşti
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Bilecik'te KÖYDES üye seçimleri gerçekleşti

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Bilecik'te KÖYDES üye seçimleri gerçekleşti

Bilecik'te Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri gerçekleşti.

Bilecik'te Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) seçimleri gerçekleşti.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda Vali Yardımcısı Rahmi Köse başkanlığında yapılan KÖYDES üye seçimine AK Parti'den İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile Zeki Kayadelen, CHP'den ise M. Janrat Karaahmet aday oldu. Yapılan gizli oylamada 42 oy alan Zeki Kayadelen ve 35 oy alan Osman Yılmaz KÖYDES üyesi seçildi. M. Janrat Karaahmet ise 16 oyda kaldı.

Öte yandan muhtarların seçimlerinde ise 25'er oy alan Bekdemir Köyü Muhtarı İsmail Bağırkan ile Taşçılar Köyü Muhtarı Mehmet Çakır, KÖYDES'te muhtarları temsil edecek. - BİLECİK

Bilecik'te KÖYDES üye seçimleri gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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