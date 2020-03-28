Bilecik'te kamyonet devrildi: 1 yaralı Bilecik'te yedek parça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Bilecik'te yedek parça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sedat A'nın kullandığı yedek parça yüklü 19 FC 566 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İznik-Mekece kara yolunun Mekece Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Sedat A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeni ile İznik-Pamukova kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kamyonetin çekiciler ile devrildiği yerden kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA