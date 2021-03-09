Bilecik'te jandarma ekipleri traktör ve sürücüleri denetledi
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Bilecik'te jandarma ekipleri traktör ve sürücüleri denetledi

09.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:54
Bilecik'te jandarma ekipleri traktör ve sürücüleri denetledi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, traktör ve sürücüleri denetledi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, traktör ve sürücüleri denetledi.

Bu kapsamda 404 araç kontrol edilirken, trafik kural ihlalinde bulunan 39 traktöre 27 bin 392 lira idari para cezası uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve "Sürücülerde Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu Arttırmak" hissinin üst düzeyde tutulabilmesi için Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince traktör ve sürücüleri denetimine devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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