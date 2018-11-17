Bilecik'te İlk Beton Yol Yapımına Başlandı

Bilecik'in İnhisar ilçesine, sıcak asfalt çalışmaları kapsamında beton yol yapımına başlandı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlantı yollarında bir süre önce başlatılan beton yol çalışmalarında toplam 2,5 kilometrelik beton kullanıldığını söyledi.

Bilecik olarak ilk defa beton yol yapımı denemesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Nalbant, "İnhisar ilçemiz Samrı-Ortaca köyleri arasında uygulanan 2,5 kilometrelik beton yolun maliyeti petrol ürünü sıcak asfalta yakın. Başarılı sonuçlar alınması halinde ithal petrole dayalı sıcak asfalt yerine ikame edilebilecek." diye konuştu.