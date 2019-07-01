Bilecik'te İl İdare Şube Başkanları toplantısı

Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları ve İl İdare Şube Başkanlarıyla buluştu.

Vali Şentürk başkanlığında kamu kurumlarının imkan ve kabiliyeti, görev ve sorumluluklarının yanında kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri görüşüldü.

İl Özel idaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Şentürk, şunları kaydetti:

"Bizler bir taraftan kamu hizmeti veren, bir taraftan da kamu hizmeti alan kişileriz. Eksikliklerimizi tamamlayarak daha kaliteli kamu hizmeti vermek için çalışacağız. Bu tür toplantılar, kendi içimizde birbirimizi tanıyacağımız ve birbirimizin faaliyetleri noktasında doğrudan müdahil olabileceğimiz bir çekirdek aile toplantılarıdır. Biz bir çekirdek aileyiz. Kamu hizmetlerini hep birlikte yürüteceğiz. Kamu hizmeti ailesi olarak huzurlu, birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan bir şekilde çalışacağız. Yapılanların daha iyisini yapma sorumluluğumuz var. Farklı etkinliklerle daha mükemmelini yakalamalıyız. Kurumlarımızda proje hazırlama kültürü oluşturmak amacıyla her kurumdan en az 3 kişilik personel belirleyeceğiz. Bunu önemsiyorum. Proje çağrılarını takip edeceğiz. Proje fonlarından ilimizin daha fazla faydalanmasını sağlayacağız. Vatandaşımızın sorunlarını çözerken, mesai arkadaşlarımızın da sorunlarıyla ilgileneceğiz."

Şentürk'ün konuşmasının ardından kamu kurumları yapılan çalışmalar ve kurumsal kapasiteleri hakkında sunum yaptı.

Ayrıca Şentürk başkanlığında İlçe Kaymakamları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz'ında katılımıyla 2019 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) izleme toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA