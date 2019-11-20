Bilecik'te din görevlileri toplantısı yapıldı

20.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:57

Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz'ın katılımlarıyla Bilecik İl Müftülüğünde kasım ayı din görevlileri toplantısı yapıldı.



İl Müftüsü Necati Akkuş'un başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, şube müdürleri, şefler ve din görevlileri katıldı.



Emeklilik hasebiyle toplantıya son kez başkanlık yapan Müftü Akkuş, yaptığı konuşmada, "Cenab-ı Allah sizlere de bizlere de hayatın her alanında hayırlar versin. Vazifelerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Bizler sorumluluk taşıyan kurumun mensuplarıyız. Bilecik'te bizimle beraber hareket eden ne kadar kadın-erkek, çoluk -çocuk varsa hepsinin sorumluluğunu taşıyoruz. Vatandaşın öncülüğünü yapıyoruz, imamlığını yapıyoruz, önderliğini yapıyoruz bu münasebetle istikametimiz tavır ve davranışlarımız ahlaki değerlere sahiplenişimiz, mukaddesat ve mefküre adına yapacaklarımız vatandaşlarımıza yön verecektir. Bu manada kutsal bir görev taşıyoruz. Rabbim şuur ve anlayış içerisinde olmayı hepimize nasip etsin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA