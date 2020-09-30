Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı
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Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı

30.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:48

Bilecik'te bahçede ceviz toplarken domuz saldırısına uğrayan kadın, ayağından ve belinden yaralandı. Domuz ise avcılar tarafından etkisiz haline getirildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, bahçede ceviz toplayan işçilerden Müzeyyen Yılmaz'a (77) domuz saldırdı. Ayağından ve belinden yaralanan Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, domuz avcılar tarafından vuruldu.

AYAĞINDAN VE BELİNDEN YARALANDI

Gölpazarı ilçesine bağlı Derecikören köyündeki bahçede çalışan 10 kadın işçi, ceviz topladıkları sırada domuzun saldırısına uğradı. Saldırıda kadınlardan Müzeyyen Yılmaz ayağından ve belinden yaralandı. Tarlaya yakın alanda domuz avına çıkan Osmaneli Avcılar Kulübü'ne bağlı avcılar, sesleri duyarak bahçeye geldi. Domuzu vuran avcılar, kanaması olan kadını araçlarıyla hastaneye götürürken, bölgeye gelen ambulanstaki sağlık ekibine teslim etti. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"TARLADAN GELEN BAĞIRIŞLARI DUYDUK"

Domuzu vurarak etkisiz hale getiren avcılardan Okay Şahin, "Biz Hamidiye köyü tarafından domuz avındayken köpeklerimiz Derecikören köyüne doğru yöneldiler. Biz de köpeklerimizdeki GPS cihazını takip ettik ve bir anda tarlada bağırış çağırışları duyduk. Tarlada çalışanlar sağa sola kaçıyordu, yerde yatan 2 kişi ve bir de domuz vardı. Ben hemen domuzu vurdum. Köylüler bizden yardım istediler, ambulansı aradık. Ama teyzenin kanaması var diye biz kendi aracımızla yaralıyı hastaneye götürmek için yola çıktık. Yolda 112 ambulansı geldi ve yaralıyı ambulansa teslim ettik. Durumlarının iyi olduğunu öğrendik"

SAĞLIK DURUMU İYİ

Gölpazarı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Müzeyyen Yılmaz ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaralı Yılmaz'ın ayağına ve beline dikiş atıldığı, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı
Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı
Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı
Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı
Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

Haber Yorumları (1)
EMRAH: O avcılar orda avlanmasa belki de bu saldırı gerçekleşmeye bilirdi.
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