Bilecik'te çarpışan TIR'lar orman yangını çıkardı
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Bilecik'te çarpışan TIR'lar orman yangını çıkardı

BİLECİK'te iki TIR aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.

Bilecik'te çarpışan TIR'lar orman yangını çıkardı
27.08.2020 20:10 | Son Güncelleme: 27.08.2020 20:14

BİLECİK'te iki TIR aracının kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kaza, Bilecik-Yenişehir karayolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Durak yönetimindeki 54 LJ 570 plakalı TIR ile Hüseyin Demirci'nin kullandığı 11 ED 530 plakalı TIR, Kepirler köyü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü hafif yaralanırken, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan TIR aracı alev alıp, ormanlık alana sürüklendi. yanan TIR7daki alevler de ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine Yenişehir Orman İşletme Müdürlüğü, Bilecik ve ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan orman yangını söndürüldü. Yanan TIR aracı ise kullanılmaz hale geldi. Orman yangınında 2 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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