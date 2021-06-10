Bilecik'te "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu
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Bilecik'te "AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı" kuruldu

Bilecik'te 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

Bilecik'te, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Afet Eğitim Yılı Faaliyetleri" kapsamında oluşturulan "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" ziyarete açıldı.

"Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda, arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi. Vatandaşlara el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapılan çadırda, önceki yıllarda yaşanan afetlerle ilgili görsellere de yer verildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel eşliğinde çadırı ziyaret ederek, AFAD personeli ve gönüllülerinden eğitimler ve gönüllülük sistemi hakkında bilgi aldı.

AFAD'ın aracını ve ekipmanlarını da inceleyen Şentürk, alanda hazır bulunan gönüllü sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle de görüştü.

"Afet Risklerine Karşı Hep Birlikte" sloganıyla hafta içi her gün 09.30-18.00 saatlerinde ziyarete açık olan Afet Eğitim Çadırı'nda, afet farkındalık eğitimleri, gönüllülük sistemi bilgilendirmelerinin yanı sıra sinevizyon gösterileri ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Bilecik'te 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu
Bilecik'te 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu
Bilecik'te 'AFAD Farkındalık Eğitimi Çadırı' kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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