Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel
Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası

BİLECİK'in Yenipazar ilçesine bağlı 45 nüfuslu Esenköy, artan koronavirüs vakalarının ardından karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

BİLECİK'in Yenipazar ilçesine bağlı 45 nüfuslu Esenköy, artan koronavirüs vakalarının ardından karantinaya alınırken, jandarma ekiplerince köy giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Yenipazar ilçesine bağlı Esenler köyünde görülen belirtiler üzerine 8 kişiye yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Yenipazar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, temaslı sayısının yüksek olması nedeniyle karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri karantina kararının ardından köye giriş ve çıkışları güvenlik şeridi çekerek kapattı. Karantinadakilerin ihtiyaçlarının Yenipazar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanacağı belirtildi.


Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası

Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası

Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası

Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Artan vakalar sonrası yeni tedbirler mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bakan Koca'ya attı

Son dakika! Artan vakalar sonrası yeni tedbirler mi geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan topu Bakan Koca'ya attı

 Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş

Koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanının son sözleri ''Ölmezsem ilk iş aşı yaptıracağım'' olmuş

 Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

Profesör bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Muharrem İnce Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Cristiano Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te 45 nüfuslu köyde koronavirüs karantinası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:20:47. #1.12#