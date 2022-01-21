Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi - Haberler
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Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi

Bilecik'te 13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te 13 ve 18'inci yüzyıla ait olduğu bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

BİLECİK MERKEZ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 13 ve 18'inci yüzyıla ait olduğu bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 9 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğunu tespit edildi. Bu kapsamda adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler 9 şüpheli şahsın bulunduğu aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Bilecik Merkez, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Haber

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