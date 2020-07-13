Bilecik İl Müftüsünden Pazaryeri ziyaretleri Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'dan, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'dan, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Erhun, ilk olarak Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı'yı makamında ziyaret etti. Bilecik İl Müftülüğüne yeni atanan Erhun, burada İlçe Müftülüğü personeli ile tanıştı. Ardından Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret eden İl Müftüsü Erhun, son olarak Pazaryeri Merkez Cami'inde geçerek sabah namazını kıldırdı. - BİLECİK

Kaynak: İHA