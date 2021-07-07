Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şentürk başkanlığında yapıldı
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Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şentürk başkanlığında yapıldı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şentürk başkanlığında yapıldı
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yeni normalleşme dönemine girilen bu dönemde, işlere biraz daha odaklanarak, yılı bitirmeden kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak yatırımların tamamlanmasını vurguladı.

Kamu hizmetlerinin yukarıya çıkarılması noktasında birlikte çalışacaklarının altını çizen Vali Şentürk, "Bilecik genelinde birçok proje yer alıyor. 2021 yılında 358 adet proje uygulanmaktadır. 2021 yılı dönem sonu itibarıyla bu projelerden 54 adedi bitirilmiş, 119 adedinde çalışmalar devam ediyor, 83 adedi ihale aşamasında, 102 adedine başlanmamıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2 milyar 76 milyon 226 bin liradır. 2021 yılında tahsis edilen ödenek toplamı ise 445 milyon 109 bin liradır. 2021 yılında toplam 162 milyon 394 bin lira harcanarak yüzde 36,48 harcama oranı gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

İlçe kaymakamları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantı, yatırımcı kuruluşlar tarafından 2021 yılı projelerini anlatmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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