Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program - Haberler
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Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program

Bilecik Gönüllüleri Derneği 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gönüllüleri Derneği 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı.

Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Gülcan Namal öncülüğünde Pelitözü Gölpark'ta bir kafeteryada 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program düzenlendi. Programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve kadınlar katıldı. Yapılan kahvaltı sonrası Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Gülcan Namal tarafından kadınlara 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu bir anlatım yaptı. - BİLECİK

Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program

Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program

Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program

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