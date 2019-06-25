Bilecik Belediyesi yaz spor okulları başladı

Bilecik Belediyesince düzenlenen yaz spor okulları törenle başladı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, Su Eğlence Dünyası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların yaz dönemini verimli ve keyifli geçirmeleri için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Şahin, "Çocuklar için yapılacak her hizmette biz varız. Velilerimiz de çocuklarımızla ilgilenirse, yüzen, koşan ve eğlenen bir çocukluk yaşatmak istiyoruz. Sadece sporla da kalmayalım, kültürel ve sanatsal aktivitelerle de buluşturalım. Burada uzman eğitmenlerimiz var. Elimizden geldiği kadar titiz davranarak eksiksiz tamamlamak istiyoruz. Çocuklarımızın en güzel şekilde eğlenerek verimli bir yaz dönemi geçirmeleri diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Şahin, yaz spor okullarında yüzmenin yanı sıra basketbol, futbol, tenis ve voleybol branşlarında da kurslar açıldığını bildirdi.

Kaynak: AA