BİLECİK/BALIKESİR - Kar yağışı etkili oluyor
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BİLECİK/BALIKESİR - Kar yağışı etkili oluyor

16.01.2021 18:50 | Son Güncelleme: 16.01.2021 18:55

Bilecik'te kent merkezine yakın köyler, son iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Bilecik'te kent merkezine yakın köyler, son iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 30 santimetreyi geçmesi ve yağışın devam etmesi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hem havanın daha da soğuması hem de kalınlığın artması nedeniyle Kapaklı köyünde bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı köylüler evlerinin önünü kapatan karları küreklerle temizlerken, bazıları da baca saçaklarındaki buzları kırdı.

Kapaklı köyü muhtarı Şükrü Aydın, özlemle bekledikleri kara sonunda kavuştuklarını söyledi.

Köyün bin 200 rakımda olduğunu ve her sene 1 metreyi geçen yağış olduğunu ifade eden Aydın, "Sonunda geldi ama geç kaldı. O işe bizim aklımız ermez. Rabb'im ne zaman derse o olur. Bizi karsız, yağmursuz yağışsız bırakmaz. Bundan bir ay önce gelip şimdi tekrar gelseydi çok iyi olurdu. Bir bardak suya muhtaç kardeşlerimiz var. Barajlarda sular kalmadı. Çok şükür köyümüz beyaza büründü." diye konuştu.

Balıkesir

Balıkesir'de öğle saatlerinde yağmaya başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kent merkeziyle birlikte, Kepsut, İvrindi, Sındırgı, Dursunbey, Manyas ve Kazdağları'nın Edremit, ve Havran bölgelerinde kar etkili oluyor.

Balıkesir-Savaştepe kara yolunda kayan bir tır yolu kapattı. AFAD ekipleri tırın yoldan çıkarılması için çekici yönlendirdi.

BİLECİK/BALIKESİR - Kar yağışı etkili oluyor
BİLECİK/BALIKESİR - Kar yağışı etkili oluyor
BİLECİK/BALIKESİR - Kar yağışı etkili oluyor
BİLECİK/BALIKESİR - Kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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