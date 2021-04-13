'Bildiri' soruşturmasında 14 emekli amiral adliyede (2)

1 TUTUKLAMA TALEBİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında, emekli amirallerden Ergun Mengi tutuklama, diğer 13 amiral ise çeşitli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi...

1 TUTUKLAMA TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında, emekli amirallerden Ergun Mengi tutuklama, diğer 13 amiral ise çeşitli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Savcılık; Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk'e yurt dışına çıkma yasağı ve konutu terk ekmeme adli kontrol şartı talep etti. Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı ve il dışına çıkmama yasağı adli kontrol şartları talep edildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN