Bilal Toure kimdir? Bilal Toure kaç yaşında, mevkisi ne?
Güncelleme:
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için Bilal Toure için bir adım attı. Peki, Bilal Toure kimdir? Bilal Toure kaç yaşında, mevkisi ne?

Siyah-beyazlı kulüp, Malili forvet El Bilal Touré'nin kiralık transferi için Atalanta ile masaya oturduğunu resmen açıkladı. Bilal Toure kimdir? Bilal Toure kaç yaşında?

KAP AÇIKLAMASI

Beşiktaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildiride, Touré'nin geçici transferi konusunda Atalanta ile görüşmelere başlandığı ifade edildi. Açıklamada, transferin şarta bağlı satın alma opsiyonu içereceği de vurgulandı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda kiralık olarak Stuttgart'ta görev yapan El Bilal Touré, Alman ekibinde 17 maçta forma giydi. Bu süreçte 3 gol atan ve 1 asist üreten genç forvet, dikkatleri üzerine çekti.

SÖZLEŞME VE PİYASA DEĞERİ

2027 yılına kadar Atalanta ile kontratı bulunan Touré'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

BİLAL TOURE KİMDİR?

Futbolseverlerin merakla araştırdığı isimlerden biri haline gelen El Bilal Touré, 3 Ekim 2001'de Fildişi Sahili'nin Adjamé şehrinde doğdu. Mali pasaportuna sahip olan 23 yaşındaki oyuncu, kariyerine santrfor olarak devam ediyor ve özellikle genç yaşına rağmen dikkat çekici performansıyla öne çıkıyor.

KULÜP KARİYERİ

El Bilal Touré, Avrupa'nın çeşitli liglerinde edindiği deneyimlerle dikkat çekiyor. Oynadığı her takımda farklı bir iz bırakan Malili golcünün kulüp kariyerine kısa bir yolculuk:

• Stade de Reims (2020-2022): Profesyonel arenaya adımını Fransa'da attı.

• UD Almería (2022-2023): İspanya'da hücum hattına dinamizm kazandırdı.

• Atalanta (2023-2024): Serie A tecrübesi yaşadı.

• VfB Stuttgart (2024-2025, kiralık): Bundesliga'da görev alarak Avrupa serüvenine devam etti.

Osman DEMİR
