Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir? "Sebepsiz Boş Yere " şarkısının sözleri nelerdir?
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Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir? "Sebepsiz Boş Yere " şarkısının sözleri nelerdir?

25.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:55
Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir?

Bilal Sonses'in yeni şarkısı 'Sebepsiz Boş Yere' çıktı. Sebepsiz Boş Yere şarkısının sözleri ise merak konusu oldu. Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir? "Sebepsiz Boş Yere " şarkısının sözleri nelerdir?

Bilal Sonses'in yeni şarkısı 'Sebepsiz Boş Yere' çıktı. Sebepsiz Boş Yere şarkısının sözleri ise merak konusu oldu. Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir?"Sebepsiz Boş Yere " şarkısının sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

SEBEPSİZ BOŞ YERE ŞARKI SÖZLERİ

Gönülden kapıldım diye vurursan

Kurduğun düşleri eğer yıkarsan

Bu aşkın adını hasret koyarsan

Seninle bir ömür düşman oluruz

Sebepsiz boş yere ayrılacaksan

Tertemiz dünyamı karartacaksan

Beni hasretinle yaşatacaksan

Seninle bir ömür düşman oluruz

Her şeyi söyledim anlattım sana

Söyleyecek sözüm kalmadı daha

Sonunda uğrarsam acı hüsrana

Seninle bir ömür düşman oluruz

BİLAL SEBEPSİZ BOŞ YERE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 22 Ocak Cuma günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkı şuanda 450 bine ulaşmıştır. Beğeni sayısı ise 40 bindir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Yusuf Akpınar

Müzik: Kadir Roman

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix, Mastering: Buğra Kunt

Kurgu: U Medya

Yönetmen: Cem Kılıç

Klavye: Davut Samet Sarıhan

Bateri: Ali Akcan

Bas: Savaş Akbaba, Özgür Burak Karagenç

Gitar: Cem Şengül, Ufuk Çepik

Keman: Özdemir Güz, Ebru Söylemez

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