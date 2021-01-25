Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir? "Sebepsiz Boş Yere " şarkısının sözleri nelerdir?
Bilal Sonses'in yeni şarkısı 'Sebepsiz Boş Yere' çıktı. Sebepsiz Boş Yere şarkısının sözleri ise merak konusu oldu. Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir? "Sebepsiz Boş Yere " şarkısının sözleri nelerdir?
Bilal Sonses'in yeni şarkısı 'Sebepsiz Boş Yere' çıktı. Sebepsiz Boş Yere şarkısının sözleri ise merak konusu oldu. Bilal Sonses-Sebepsiz Boş Yere şarkı sözleri nedir?"Sebepsiz Boş Yere " şarkısının sözleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...
SEBEPSİZ BOŞ YERE ŞARKI SÖZLERİ
Gönülden kapıldım diye vurursan
Kurduğun düşleri eğer yıkarsan
Bu aşkın adını hasret koyarsan
Seninle bir ömür düşman oluruz
Sebepsiz boş yere ayrılacaksan
Tertemiz dünyamı karartacaksan
Beni hasretinle yaşatacaksan
Seninle bir ömür düşman oluruz
Her şeyi söyledim anlattım sana
Söyleyecek sözüm kalmadı daha
Sonunda uğrarsam acı hüsrana
Seninle bir ömür düşman oluruz
BİLAL SEBEPSİZ BOŞ YERE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 22 Ocak Cuma günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni alan şarkı şuanda 450 bine ulaşmıştır. Beğeni sayısı ise 40 bindir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Yusuf Akpınar
Müzik: Kadir Roman
Düzenleme: Bilal Sonses
Mix, Mastering: Buğra Kunt
Kurgu: U Medya
Yönetmen: Cem Kılıç
Klavye: Davut Samet Sarıhan
Bateri: Ali Akcan
Bas: Savaş Akbaba, Özgür Burak Karagenç
Gitar: Cem Şengül, Ufuk Çepik
Keman: Özdemir Güz, Ebru Söylemez