Bilal Özcan kimdir? Bilal Özcan kaç yaşında, nereli? Bilal Özcan biyografisi!
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Bilal Özcan kimdir? Bilal Özcan kaç yaşında, nereli? Bilal Özcan biyografisi!

Bilal Özcan kimdir? Bilal Özcan kaç yaşında, nereli? Bilal Özcan biyografisi!
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Ekranlarda ve gazetelerde haber, röportaj ve yorumlarıyla yılardır ünlüler dünyasının şöhretleriyle ilgili gerçekleri ortaya çıkartan Bilal Özcan merak konusu oldu. Peki, Bilal Özcan kimdir? Bilal Özcan kaç yaşında, nereli? Bilal Özcan mesleği nedir? Bilal Özcan hayatı ve biyografisi nedir?

Ekranlarda ve gazetelerde haber, röportaj ve yorumlarıyla yılardır ünlüler dünyasının şöhretleriyle ilgili gerçekleri ortaya çıkartan Bilal Özcan merak konusu oldu. Peki, Bilal Özcan kimdir? Bilal Özcan kaç yaşında, nereli? Bilal Özcan mesleği nedir? Bilal Özcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BİLAL ÖZCAN KİMDİR?

Bilal Özcan (d. 1959, İstanbul), Türk gazeteci, yazar, yapımcı ve sunucudur.

Medya ve ünlüler dünyasının iyi tanıdığı Gazeteci Bilal Özcan haberci, yazar, yorumcu, yapımcı, sunucu, röportajcı ve genel yayın müdürü olarak Türk medyasına 40 yıldır hizmet vermektedir.

Gazeteciliğe 1977 yılında polis muhabiri olarak Son Havadis gazetesinde başlayan Bilal Özcan, Haldun Simavi'nin 1 milyon tiraja ulaşan Günaydın Gazetesi'nde 1979-1990 yılları arasında Muhabir ve Haber Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.

1990 yılında Meydan gazetesi Özel Haber birimini kurdu. 1991'de Türk Star Gazetesi'ni, 1992'de ise Alem Dergisi Avrupa baskılarını başlattı ve yönetti.

BAŞARILAR

• Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü "Paparazzi Programı" (1995-1995-1998)

• İstanbul Üniversitesi Yılın İletişimcisi Ödülü (1997-1998)

• MGD Altın Objektif En İyi Mizanpaj Ödülü (1992)

• MGD Altın Objektif En İyi Haber Ödülü (1995-1997-1998-1999)

• MGD Altın Objektif En İyi Röportaj Ödülü (1997)

• Paparazzi Programı Altın Objektif Ödülü En İyi Magazin Programı (1995-1996-1997-1998)

• Magazin Gazetecileri Derneği Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002) [1]

• Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002)

• MGD Altın Objektif Basın Teşvik Özel Ödülü "Fısıltı Gazetesi" (2004) [2]

• MGD Altın Objektif Yılın TV Röportajı Ödülü (2011)[3]

• Onur Akay Medya Yılın Magazin Gazetecisi Ödülü (2018) [4]

• Kizlar Soruyor Yılın En İyi instagram Magazin Sayfası Ödülü (2019)

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Bilal Özcan kimdir? Bilal Özcan kaç yaşında, nereli? Bilal Özcan biyografisi! - Haberler
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