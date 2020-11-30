Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu
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Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu

30.11.2020 08:49 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:37

Yeliz Yeşilmen, iki yıl önce Instagram'da eşi Uğur Akbaş'ın yatakta kahvaltı yaptığı anları paylaştı. Bu görüntüyü Söylemezsem Olmaz programında yayınlayan yapımcı Bilal Özbilge, Akbaş ile mahkemelik oldu. İlk mahkemeyi kazanan Özbilge, bu sefer de psikolojik travma yaşadığı gerekçesiyle Akbaş'a dava açtı.

Bilal Özbilge'nin avukatının iddiasına göre Uğur Akbaş, yataktaki görüntüsünü programda yayınlayan yapımcıyı arayıp tehdit ve hakaret etti. Özbilge'nin şikayeti üzerine İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanan Akbaş, 14 bin 600 lira para cezasına çarptırıldı.

"PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞADIM"

Bilal Özbilge, bu gelişmenin ardından yeni bir dava daha açtı. Davalı yüzünden psikolojik travma yaşadığını söyleyen ünlü yapımcı, Akbaş'a 100 bin liralık manevi tazminat davası da açtı.

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Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu
Bilal Özbilge
Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
HIDIR: bunlarda sabah el yüz yıkama yokmu yaw
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500
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