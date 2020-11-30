Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu

Yeliz Yeşilmen, iki yıl önce Instagram'da eşi Uğur Akbaş'ın yatakta kahvaltı yaptığı anları paylaştı. Bu görüntüyü Söylemezsem Olmaz programında yayınlayan yapımcı Bilal Özbilge, Akbaş ile mahkemelik oldu. İlk mahkemeyi kazanan Özbilge, bu sefer de psikolojik travma yaşadığı gerekçesiyle Akbaş'a dava açtı.