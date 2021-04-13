Bilal Göregen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bilal Göregen kaç yaşında, biyografisi nedir?

Türk sokak müzisyeni ve internet fenomeni olan Bilal Göregen bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Bilal Göregen herkesi duygulandıracak hayat hikayesini canlı yayında anlatacak. Peki, Bilal Göregen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bilal Göregen kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk sokak müzisyeni ve internet fenomeni olan Bilal Göregen bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Bilal Göregen herkesi duygulandıracak hayat hikayesini canlı yayında anlatacak. Peki, Bilal Göregen kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Bilal Göregen kaç yaşında, biyografisi nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

Bilal Göregen, 1988 yılında Hatay'ın Dörtyol ilçesinde doğan Türk sokak müzisyeni ve "Ievan polkka" yorumuyla ünlenen internet fenomenidir.

Aslen Bitlisli olan Göregen, yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğuştan görme engellidir.

Kariyer Hayatı

Göregen, Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışamasının ilk sezonuna katılmış ve Sevdiğim Kız Bana Abi Deyince şarkısıyla ünlenmiştir. Göregen, finale kadar gelmiş ancak Bilal Avcı ve Uğur Karameşe'ye geçilerek ikinci olmuştur. Yarışmanın ardından uzun süre gündemden uzak kalmış, performanslarıyla yer yer gündem olmuştur.

2018'de YouTube kanalından yayınladığı şarkı yorumlarıyla ününü tekrar kazanmıştır. Darbukası ve ağzıyla yaptığı "Dul dul" sesi özellikle dikkat çekmiştir. 2020 yılında Cat Vibing adı verilen kafasını sallayan kedi montajladığı "Ievan polkka" yorumu YouTube tarafından paylaşılmış ve Göregen dünya genelinde bir üne kavuşmuştur. YouTube'da pek çok müzisyen Göregen'in videosu üzerine kendi yorumlarını paylaşmıştır. 2021 Mart ayı itibariyle 1,47 milyon abonesi vardır.

2021'in ilk günlerinde çalıştığı kurum olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir video çekmiş ve gelen olumsuz tepkilerden rahatsız olduğunu belirtmiştir.

BİLAL GÖREGEN KAÇ YAŞINDA?

Bilal Göregen 1988 doğumlu olup 33 yaşındadır.