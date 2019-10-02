Bilal Erdoğan şarkı söyledi! Bilal Erdoğan Türk Sanat Müziği performansı! Bilal Erdoğan şarkı sözleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, sözleri Mustafa Nafiz Irmak'a ait olan nihavent makamında şarkı seslendirdi. Bilal Erdoğan şarkı söyledi. Bilal Erdoğan şarkı sözleri…
Daha önce İtalyanca şarkı seslendiren Bilal Erdoğan bu kez Türk Sanat müziği icra etti. Bilal Erdoğan şarkı söyledi! Bilal Erdoğan Türk Sanat Müziği performansı! Bilal Erdoğan şarkı sözleri
KOKLASAM SAÇLARINI TA FECRE KADAR
Bilal Erdoğan Mustafa Nafiz Irmak'a bestesi Artaki Candan'a ait olan nihavent makamında aksak usül Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar (Doyamam ömrüme ben) eserini seslendirdi.
DOYAMAM ÖMRÜME BEN ŞARKI SÖZLERİ
Koklasam saçlarını bu gece tâ fecre kadar
Acı duysam gözünün rengine dalsam da senin
Kanatır rûhumu mâzîde kalan hâtırâlar
Doyamam ömrüme ben kalbini çalsam da senin.
Makam: Nihavend
Beste: Artaki Candan
Güfte: Mustafa Nâfiz Irmak
Usûl: Aksak