Bilal Erdoğan, Mersingücü'nü ziyaret etti

Dünya Etno spor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Mersin'de Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kulüp başkanı Ahmet Nas, Mersin Gençlik ve spor İl Müdürü Ökkeş Demir, kulübün yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mesingücü GSK Başkanı Ahmet Nas, kulübün branş sayısını 21'e ulaştığını ve 500'den fazla sporcularının olduğunu kaydetti. Bir çok branşta Türkiye dereceleri elde ettiklerini de söyleyen Başkan Nas, kulübün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin zamanlarını verimli geçirebilmesi, donanımlarını güçlendirebilmesi, değerlerimiz ve kültürümüzle bütünleşerek geleceğimizi koruyabilmeleri adına ne gerekiyorsa ortak projelerle yapmamız gerekiyor. Bünyesinde 21 farklı branşta 500'ü aşkın sporcusu bulunan Mersingücü Gençlik Spor Kulübü, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak il müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezleri ve öğrenci yurtlarındaki gençlerimize yönelik spor, kültür, sanat, eğitim ve fotoğrafçılık gibi çeşitli kurslar ortak projelerle hayata geçirilebilir. Mersingücü Gençlik Spor Kulübü gibi kulüplerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gençliğe ve spora daha faydalı olacağını düşünüyorum." Şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Mersingücü Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'a Hilye-i Şerif hediye etti ve Başkan Ahmet Nas tarafından verilen Geleneksel Okçuluk Eğiticilerin Eğitimi Programında sertifika almaya hak kazanan yönetim kurulu üyeleri sertifikalarını DEK Başkanı Bilal Erdoğan'ın elinden aldı.

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