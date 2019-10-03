Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Bilal Erdoğan neden bedelli askerlik yaptığını açıkladı. Bilal Erdoğan babasının "Bu hakkını kullanmalısın" dediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, dün CNN Türk ekranında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.
"CUMHURBAŞKANI OLDUĞUM İÇİN YARARLANMIYORSUN"
Bilal Erdoğan neden bedelli askerlik yaptığını açıkladı. Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " Sen bu haktan Cumhurbaşkanı olduğum için yararlanmıyorsun; yaklaşık 9 yılını ABD'de geçirmiş olan, üç yıldan fazla orada sigortalı çalışan birisin, bu hakkını kullanmalısın' dediğini aktardı.
"BU HAKKINI KULLANMALISIN"
Bilal Erdoğan "Başbakan'dı o zaman. Dedim ki 'Er olarak gideyim, ne dersiniz? ' Arkadaşlarımıza sordum, en son Cumhurbaşkanımıza sordum. Bana 'Hakkını kullan. Sen bu haktan Cumhurbaşkanı olduğum için yararlanmıyorsun; yaklaşık 9 yılını ABD'de geçirmiş olan, üç yıldan fazla orada sigortalı çalışan birisin, bu hakkını kullanmalısın'" dediğini söyledi.