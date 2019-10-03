Bilal Erdoğan'a açıkça soruldu: Aktif siyasete girecek misiniz?

03.10.2019 09:32

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bilal Erdoğan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmayı sorumluluk olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Aktif siyasete atılacak mısınız?" sorusuna da cevap verdi.

"AKTİF SİYASETTE YER ALMAK İSTEMİYORUM"

Net bir biçimde siyasete atılmayı düşünmediğini ifade eden Erdoğan, "Aktif siyasetin içerisinde yer almak istemiyorum. Siyaset bizim ailemiz için yük oldu. Bizim ailemize çok zorluklar getirdi. İftiraları yaşadık. Şuna inandım bu süreçte. Türkiye'de sivil toplumun güçlenmesine bari kendimi seferber edeyim. Gelişmiş ülkelerde siyaset bütün toplumun önünde gitmez. Toplum gider siyaset onu takip eder, ayak uydurmaya çalışır. Siyaset toplumun sinyallerini takip ederek gerekenleri yapar. STK'lar ise aradaki o aktarımı gerçekleştirir" dedi.

"SOKAĞA ÇIKMAYAYIM, KENDİMİ KİLİTLEYEYİM EVE"

Açıklamalarının devamında "Cumhurbaşkanının başbakanın oğluyum diye konuşulur, laf olur diye çekinmemiz gereken şeyler var" diyen Erdoğan, "Ama bunun da sonu yok hakikaten. Sokağa çıkmayayım kendimi kilitleyeyim eve. Tayyip Erdoğan'ın oğlu yok meydanda desinler" şeklinde konuştu.