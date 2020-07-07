Bilal Çelik, müzik dünyasında taşları yerinden oynatacak
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Bilal Çelik, müzik dünyasında taşları yerinden oynatacak

Modellik ve oyunculukla kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan Bilal Çelik, müzik dünyasında da taşları yerinden oynatmaya hazırlanıyor.

Bilal Çelik, müzik dünyasında taşları yerinden oynatacak
07.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:43

Sözü-müziği kendisine ait olan ve Temmuz ayı ortasında DMC etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini alacak "Rüyalar" ile müzik piyasasında ezber bozacak olan Bilal Çelik, şarkısının klip çekimleri içinde kesenin ağzını açtı. Yönetmen koltuğuna kendisinin oturduğu, görüntü yönetmenliğini Varol Şahin'in üstlendiği ve elli kişilik bir teknik ekiple 16 saatte çekimleri tamamlanan yeni klibi için yaklaşık 200.000 TL harcayan Bilal Çelik, pandemi döneminde durma noktasına gelen klip ve set ekonomisinde de dengeleri değiştirdi. Çekimler esnasında soysal mesafe kurallarına da özen gösteren genç sanatçı, sık sık çekimleri durdurarak teknik ekibe uyarılarda bulundu. Öte yandan sette küçük birde kaza geçiren Bilal Çelik, bir sahnede bileğini inciterek herkesin yüreğini ağzına getirdi. Yarım saat ara verilen sette hazır bekletilen sağlık ekibi tarafından kontrolleri yapılan genç sanatçı, yaşadığı talihsizliği "nazar boncuğu" olarak nitelendirdi…



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Kaynak: Snob Magazin

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