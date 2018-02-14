Bik'ten AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na Ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Nihat Eri bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, "Basın İlan Kurumu Mardin'in basın camiasına önemli katkılar sunan ve aynı zamanda gazetecilik sektörüne değer kazandıran önemli bir etkendir. Genelde basın sektörünün koruyucusu ve açılım konusunda en büyük destekçisi olarak gördüğümüz BİK'in yapacağı farklı çalışmalarda bizlerde yanlarında yer alarak elimizden gelen desteği sunacağız. Mardin AK Parti olarak basınımızın daha istikrarlı ve kaliteli yayınlar yapması bizleri mutlu eder. Mesela isterdim ki günlük çıkan gazetelerimizin renkli ve daha kaliteli basımlarla okuyucu kitlelerine ulaşmasıdır. İnşallah gazetelerimiz yapılacak çalışmalarla her anlamda standartların üstünde bir konuma ulaşır. Mardin'de yapmış olduğu ve yapacağı tüm çalışmalarda Adnan Günbegi'yi tebrik ediyorum" dedi.

BİK'in her zaman basının hak ettiği yerde olması için ellerinden geleni yaptığını dile getiren BİK Mardin Şube Müdürü Adnan Günbegi, "1961 yılında kurulan BİK kamunun reklam ve ilanlarına aracılık eden bir kurumdur. Yeni büyükşehir yasasıyla, Büyükşehir sınırı il sınırından hareketle yapılan değişikliklerle ilimize bağlı ilçelerde görev alanımızda olup tüm Mardin'e hizmet ediyoruz. BİK olarak hizmetlerimizi genelde resmi ilanlar üzerinden veriyoruz. Bunun dışında muhtaç ve ölüm yardımları da yapıyoruz. ve bu yardımları tamamen karşılıksız yapıyoruz. Daha farklı konularda da çeşitli yardım ve katkılar sağladığımız gazetelerimizden tek istediğimiz halkı bilgilendirmeleridir" diye konuştu. - MARDİN