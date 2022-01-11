Bigo Live Gaming Türkiye, 2022 Yılının İlk Turnuvasını Duyurdu

Bigo Live Gaming Türkiye'de turnuva heyecanı PUBG Mobile ile kaldığı yerden devam ediyor. Squad olarak oynanacak PUBG Mobile turnuvasında ödül havuzu 3000$ olacak ve takımlar bu ödül havuzundan faydalanmak için kıran kırana mücadele edecek.

Ön Elemeler 14 Ocak, Elemeler 15 Ocak'ta oynanacak!

128 Takım slotunun bulunduğu büyük turnuvada takımlar önce 14 Ocak'ta düzenlenecek ön elemeler ile rakiplerine fark atıp Elemeler aşamasına yükselmeye çalışacak. 15 Ocak tarihindeki Elemeler aşamasında ise takımlar, büyük finalde yer alabilmek için mücadeleye devam edecekler.

Büyük Final tarihi 16 Ocak!

Turnuvanın büyük final heyecanı 16 Ocak'ta Bigo Live'da canlı olarak yayınlanacak ve kazanan takım belli olacak!

3000$'lık büyük ödül havuzu

1.Takım: $650

2.Takım: $450

3.Takım: $300

4.Takım: $200

5.Takım: $100

6.Takım: $100

7.Takım: $100

8.Takım: $100

Aile Ödülleri

Takım: $500

Takım: $300

Takım: $200

Bigo Live Gaming Türkiye PUBG Mobile Turnuva Kayıtları 14 Ocak, saat 13.00'de kapanacak!

Turnuvaya kayıt olmak için bu bağlantı üzerinden kayıt formuna ulaşabilirsiniz. Bigo Live Gaming TR'nin gelecek turnuvalarından haberdar olmak için discord sunucusuna buraya tıklayarak katılmayı unutmayın.

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