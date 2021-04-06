Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

Hürriyet - Haberler | Magazin
Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, 64 yaşında hayatını kaybetti. Önal'ın vefatı oyuncu kızı Bige Önal'ı derdinden etkiledi.

Babasına duyduğu özlemi sosyal medya hesabından paylaşan Önal, 'Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. 'Unutur muyum' diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum...; Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar. Seni seviyorum babiş.' mesajını yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Bige Önal'ın en büyük destekçisi oyuncu sevgilisi Aras Bulut İyneli

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Bahar Candan İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:41:29. #1.15#
title