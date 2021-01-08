Bige Önal: Aras'ı çok fazla göremiyorum

Oyuncu Bige Önal önceki akşam Zekeriyaköy'deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Alışveriş yaptım. Ama bu akşam yemeğimi tek yiyeceğim" dedi.

Önal, oyuncu Aras Bulut İynemli'yle uzun zamandır süren ilişki hakkında şunları söyledi: "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Aras çok çalıştığı için gelemiyor. Ben de sizin gibi Aras'ı yoğun geçen set ortamından dolayı fazla göremiyorum." Oyuncu, yakın zamanda yeni bir projeyle setlere döneceğinin haberini de verdi.

Kaynak: Hürriyet