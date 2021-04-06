BigBossLayf takım arkadaşı arıyor
BBL, ekip bünyesinde çalışacak takım arkadaşı arıyor.
BigBossLayf kurucularından Okan I·lker Demirel'in paylaşımı ile ekip kendileri ile çalışmak üzere "Yetenek Yönetim Uzmanı" pozisyonunda takım arkadaşı aradıklarını duyurdu.
Yetenek Yönetim Uzmanı pozisyonunda aranan özellikler ise şöyle:
Ekip bünyesinde yer alan influencer'lar ile ajans ve markalar arasında bir köprü oluşturabilme
Onaylanan projelerde tüm süreci yönetebilme
Sözleşme, telefon, etkinlik, davetiye, hatırlatma, fatura, toplantı, gönderi, ödeme ve mesaj trafiğini yönetebilme
Paylaşım istatistiklerini düzenli olarak güncelleyip, raporlayabilme
Influencer'ları ve yöneticileri asiste edebilme
Yukarıdaki maddelerde aranan koşulları sağladığınızı düşünüyorsanız adresine CV'nizi yollayabilirsiniz.
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Kaynak: Playerbros