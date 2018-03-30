Bigadiç'te "Önce Vatan" Oyunu Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Havran Belediyesi tarafından oluşturulan Koca Seyit Tiyatrosu, "Önce Vatan" isimli oyunu Bigadiç'te sahneledi.

İlçedeki bir salonda iki oturum halinde düzenlenen ve Çanakkale Savaşları ile Koca Seyit'i konu alan oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

Tiyatro gösterisine Belediye Başkanı İsmail Avcu ve eşi Alime Avcu, Belediye Meclis Üyesi Resül Bintepe, Zabıta Müdürü Muhlis Boy, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Bayraktar Önder ve vatandaşlar katıldı.



Oyunun yazarı ve yönetmeni Hüseyin Türe, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının sadece Koca Seyit'i anlatmak değil aynı zamanda Çanakkale'de şehit olan silah arkadaşlarını hatırlamak ve yeni nesle söz konusu vatan olduğu takdirde neler yapılabileceğini göstermek olduğunu söyledi.

Avcu da etkinliğin gösterimine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Oyun sonunda Avcu, Türe'ye çiçek takdiminde bulundu.