Bigadiç Belediyesi her gün 1000 ramazan pidesi dağıtıyor
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Bigadiç Belediyesi her gün 1000 ramazan pidesi dağıtıyor

Bigadiç Belediyesi her gün 1000 ramazan pidesi dağıtıyor
Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel

Bigadiç Belediyesince, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara her gün 1000 pide dağıtılıyor.

Bigadiç Belediyesince, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara her gün 1000 pide dağıtılıyor.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının gönüllerde birleşmek, ekmeği bölüşmek ve paylaşmak olduğunu belirtti.

İlçede her gün 1000 pide dağıttıklarını bildiren Avcu, "Bizim için önemli olan insanların mutluluğu. Bugün yaptığımız çalışmalarımızda da amacımız vatandaşlarımızı memnun ederek yanında olacağımızı ifade etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak

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