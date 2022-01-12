Bigadiç Belediyesi beton fiyatını yarıya indirdi

Bigadiç Belediyesince üretilen beton, uygun fiyatla müşterilere ulaştırılıyor.

Çavuş Mahallesi Simav Çayı Kenarı Sanayi Bölgesinde belediyeye ait tesiste, günlük yaklaşık 600 metreküp beton üretiliyor.

Kum, çakıl ve parke taşı üretiminin de yapıldığı tesisteki betonlar, 11 mikser aracıyla tüm ilçelere gönderilebiliyor.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatlandırma konusunda üreticiye destek olduklarını belirterek, betonun metreküpünü 240 liradan sattıklarını söyledi.

Avcu, piyasadaki fiyat artışının haksız bir durum olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fiyatların artmasıyla biz maliyetlerimizi hesapladık ve üstüne karımızı da koyduğumuzda piyasanın yüzde 80 altında bir ücretlendirme ortaya çıktı. Biz şu anda ürettiğimiz betonları hem kendi çalışmalarımızda kullanıyoruz hem de Balıkesir'de tüm isteyen herkese gönderiyoruz. Biz burada beton olarak maliyeti düşürüp halkımızın, yatırımcımızın daha makul şartlarda yatırım yapmasını temin etmeye çalışıyoruz. Betonlarımız yapılan tüm testlerden başarıyla geçiyor."

Avcu, belediye olarak daima hizmet üreteceklerini de sözlerine ekledi.

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri

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