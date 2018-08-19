Biga'ya Galericiler Sitesi Kuruluyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, terminal arkasında bulunan 40 galerici esnafının yer alacağı 24 bin metrekarelik alanda faaliyet verecek olan galericiler sitesinin tanıtımını yaptı.

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Oto Galericiler meslek komitesi başkan yardımcısı Cengiz Erdeğer ve galericiler katıldı. Erdeğer toplantıda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanların mesleki yeterlilik belgesi almalarının şartı olduğunu söyledi. Erdeğer, "Mesleki yeterlilik belgesi alımı için son tarih mevcut işletmeler için 01.01.2019 yeni kurulacak işletmeler için 01.09.2018 yetki belgesi 5 yılda bir yenilenecektir. Aynı şekilde mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilecektir" dedi. - ÇANAKKALE