Biga Fb Derneği Bisiklet Dağıttı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Fenerbahçeliler Derneği tarafından birinci sınıf öğrencilerine bisiklet hediye edildi.

Dernek binası önünde düzenlenen törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan, daire amirleri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Biga Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şadan Doğan, burada yaptığı konuşmada, derneklerini 2001 yılında kurduklarını söyledi. Amaçlarının Biga'da sivil toplum örgütlerinin nasıl çalıştığını anlatmak, derneğin gelirlerini ihtiyaç sahiplerine harcamak olduğunu belirten Doğan, "2004 yılında başlattığımız bisiklet dağıtımında sayı bin 600'e ulaştı. Bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine 502 engelli sandalyesi dağıttık. Bu yıl 16'ncısını düzenlediğimiz törenle çocuklarımızı sevindireceğiz. Hedefimiz, her yıl yüz bisiklet ve ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtmaktır" dedi.

Konuşmaların ardından okul müdürleri ve öğretmenlerin belirlediği başarılı olan 1. sınıf öğrencilerine bisikletleri dağıtıldı. - ÇANAKKALE