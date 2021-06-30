Biga'da "Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir" projesinin ödül töreni yapıldı
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Biga'da "Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir" projesinin ödül töreni yapıldı

Biga'da 'Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir' projesinin ödül töreni yapıldı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen, "Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir" projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen, "Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir" projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezindeki törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Can, kitap okumanın sadece bilgi öğrenmek değil aynı zamanda bilgiyi kavrama ve anlamak anlamına geldiğini söyledi.

Projedeki asıl amacın kitap okumayı çocuklara sevdirmek olduğunu belirten Mustafa Can, "Biraz da rekabet ortamı içerisinde çocuklarımıza sorulan sınav soruları ile o kitabı ne kadar anlayabildiğini, özümseyebildiğini ortaya çıkarabilmektir. Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir Projesi kapsamında 7 bin 500 öğrencimiz bu faaliyete katıldı. Benim gönlümde bu süreç içerisinde kitapları okuyan her çocuk kazanmıştır. Burada kaybeden asla yok. Bu kitapları okumak başlı başına bir kazançtır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler ödüllendirildi.

Biga'da 'Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir' projesinin ödül töreni yapıldı
Biga'da 'Sen Okursan Ülke Gelişir Dünya Değişir' projesinin ödül töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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